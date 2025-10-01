Практика судов
С Днем Защитников и Защитниц Украины — красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

08:36, 1 октября 2025
Лучшие поздравления с Днем Защитников и Защитниц Украины в прозе, стихах и картинках смотрите в нашей подборке.
Фото: ukrmilitary.com
В Украине 1 октября отмечают День Защитников и Защитниц.

Искренние слова благодарности принимают все, кто встал на защиту Украины и тяжелой ценой отстаивает независимость и целостность родного государства, защищает народ от врага. Выбрать оригинальное поздравление или открытку можно в нашей подборке.

Поздравления в прозе

Поздравляю всех мужчин и женщин – Защитников Украины. Пока есть Герои, защищающие мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины Украины!

***

Вы – наши Защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

***

Поздравляем всех Защитников Украины, которые каждый день делают невероятное и борются за нашу победу! Пусть вера украинцев оберегает вас от вражеского оружия, а любовь к стране не исчерпывается даже в самые сложные моменты! Спасибо, поддерживаем и крепко обнимаем!

***

Ты – настоящий мужчина, и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди, как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш Защитник! Спасибо тебе за то, что ты у нас.

***

Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким Героям как Ты нас точно ждет Победа. С Днем защитника Украины!

***

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, ребят, а также женщин, всех стоящих на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава Защитникам Отчизны, слава Украине!

***

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин и женщин, всех стоящих на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава Защитникам Украины!

Поздравления в стихах

Вдохновения, счастья, силы и любви
Вам к жизни и своей судьбе,
Чтобы враг не дошел до нашего порога,
Чтобы вы одержали мир и победу.

Вы защищать в боях научились,
Все то, ради чего родились,
Надежду в помощь, счастье в спасение!
Дай Бог, век долгого вам в подарок!

***

Поздравляю с Днем Защитника и Защитницы!
Пусть ни на миг тебе не хватит сил и веры,
Пусть мужества будет бездонный колодец
И никогда не сбиваются прицелы!

***

Да будет счастлив ваш путь,
Чтобы мир был в мире и хорошим было время.
Обращаемся мы с волнением к Богу,
Чтобы живые дети вернулись к нам.

Служите и мужествуйте, старайтесь изо всех сил,
В будущем это пригодится для вас.
Чтобы ваши родители были горды и радовались,
И гордились вами. В хорошее вам время!

Сыночки любимые, сыновья-соколы!
Пусть победоносной будет война.
Ибо каждого из вас ждет любовь, родной дом
И иметь, что во всем мире одна.

****

Папа, ты наш Защитник!
С праздником я тебя поздравляю!
Наш семейный спаситель,
Очень тебя уважаю!
Знай, что любим тебя
И не изменим никогда.
Удача пусть тебя ведет
Хорошая да будет судьба!

***

За нашу родную Украину,
Что сохранили за все века
Низкий поклон и трижды "СЛАВА!"
Украинские Защитники!

***

Сидишь в окопе и принимаешь поздравления,
И я хочу поздравить от души.
Спасибо, наша слава и восхищение
Сегодня и всегда – только тебе!

Поздравления в картинках

