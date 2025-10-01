С Днем Защитников и Защитниц Украины — красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

Лучшие поздравления с Днем Защитников и Защитниц Украины в прозе, стихах и картинках смотрите в нашей подборке.

Фото: ukrmilitary.com

В Украине 1 октября отмечают День Защитников и Защитниц.

Искренние слова благодарности принимают все, кто встал на защиту Украины и тяжелой ценой отстаивает независимость и целостность родного государства, защищает народ от врага. Выбрать оригинальное поздравление или открытку можно в нашей подборке.

Поздравления в прозе

Поздравляю всех мужчин и женщин – Защитников Украины. Пока есть Герои, защищающие мирное будущее наших детей от лживого коварного врага, мы обязательно победим. Молимся за вас, воины Украины!

Вы – наши Защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

Поздравляем всех Защитников Украины, которые каждый день делают невероятное и борются за нашу победу! Пусть вера украинцев оберегает вас от вражеского оружия, а любовь к стране не исчерпывается даже в самые сложные моменты! Спасибо, поддерживаем и крепко обнимаем!

Ты – настоящий мужчина, и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди, как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш Защитник! Спасибо тебе за то, что ты у нас.

Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким Героям как Ты нас точно ждет Победа. С Днем защитника Украины!

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, ребят, а также женщин, всех стоящих на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава Защитникам Отчизны, слава Украине!

В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин и женщин, всех стоящих на защите границ нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, а в доме царит тепло, уют и любовь. Почет и слава Защитникам Украины!

Поздравления в стихах

Вдохновения, счастья, силы и любви

Вам к жизни и своей судьбе,

Чтобы враг не дошел до нашего порога,

Чтобы вы одержали мир и победу.

Вы защищать в боях научились,

Все то, ради чего родились,

Надежду в помощь, счастье в спасение!

Дай Бог, век долгого вам в подарок!

Поздравляю с Днем Защитника и Защитницы!

Пусть ни на миг тебе не хватит сил и веры,

Пусть мужества будет бездонный колодец

И никогда не сбиваются прицелы!

Да будет счастлив ваш путь,

Чтобы мир был в мире и хорошим было время.

Обращаемся мы с волнением к Богу,

Чтобы живые дети вернулись к нам.

Служите и мужествуйте, старайтесь изо всех сил,

В будущем это пригодится для вас.

Чтобы ваши родители были горды и радовались,

И гордились вами. В хорошее вам время!

Сыночки любимые, сыновья-соколы!

Пусть победоносной будет война.

Ибо каждого из вас ждет любовь, родной дом

И иметь, что во всем мире одна.

Папа, ты наш Защитник!

С праздником я тебя поздравляю!

Наш семейный спаситель,

Очень тебя уважаю!

Знай, что любим тебя

И не изменим никогда.

Удача пусть тебя ведет

Хорошая да будет судьба!

За нашу родную Украину,

Что сохранили за все века

Низкий поклон и трижды "СЛАВА!"

Украинские Защитники!

Сидишь в окопе и принимаешь поздравления,

И я хочу поздравить от души.

Спасибо, наша слава и восхищение

Сегодня и всегда – только тебе!

Поздравления в картинках

