Свет выключили — что делать с продуктами: как хранить еду, когда холодильник не работает

Как действовать во время отключений света, чтобы продукты не испортились, а запасы оставались безопасными для употребления.

В условиях регулярных отключений электроэнергии, вызванных перегрузками энергосистемы и последствиями российских атак, украинцы снова сталкиваются с вызовом — как сохранить запасы еды без холодильника. Перебои могут длиться несколько часов или даже целые сутки, поэтому правильная подготовка техники и продуктов поможет избежать порчи пищи и лишних потерь.

Специалисты советуют заранее подготовить холодильник и морозильную камеру, позаботиться о температуре хранения, а также воспользоваться простыми средствами — льдом, термосумками или даже погребом. Это поможет продлить свежесть продуктов, когда электроснабжение будет временно отсутствовать.

Температура и подготовка холодильника

Безопасная температура в основном отсеке холодильника должна быть не выше +4°C, а в морозильной камере — не выше -4°C. Чтобы дольше сохранить холод, заранее заморозьте бутылки или контейнеры с водой, а также приобретите сухой или блочный лёд. Если электричества нет более 4 часов, разложите подготовленный лёд на нижней полке холодильника и верхней полке морозильной камеры — это продлит сохранность продуктов более чем на четыре часа. Использование сухого льда может увеличить этот срок до двух суток.

Как размещать продукты

Холодильник стоит заполнять максимально, но так, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Не ставьте кастрюли или банки вплотную — это создаёт тёплые зоны, где быстрее размножаются бактерии.

Что делать во время отключения

Если света нет, старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника. Обычно он сохраняет холод около 4 часов, а морозильная камера — до 48 часов, если заполнена полностью (24 часа — если наполовину).

После восстановления электроснабжения

Проверьте температуру в холодильнике или состояние продуктов. Безопасно повторно замораживать или готовить можно только те продукты, которые сохранили ледяные кристаллы или имеют температуру до +4°C. Не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить её качество — ориентируйтесь на запах, цвет и текстуру. Если есть сомнения — лучше выбросить.

Альтернатива холодильнику

Термосумки — сохраняют продукты холодными несколько часов.

Термосы для еды — можно предварительно охладить и использовать для кратковременного хранения.

Термопот — способен удерживать низкую температуру, если налить в него холодную воду.

Погреб или подвал — лучший вариант для хранения овощей, фруктов и консервов.

Если свет пропадает часто

В случае длительных перебоев стоит готовить продукты заранее — отваривать, тушить или запекать, чтобы они дольше сохранялись. Меню лучше составлять из лёгких и быстрых блюд, которые не требуют хранения в холодильнике. Готовьте небольшие порции, чтобы не оставлять еду «на потом» и не рисковать её безопасностью.

Главное правило: готовьте меньше — чаще обновляйте запасы. Так вы избежите пищевых рисков и не потеряете продукты во время новых отключений.

