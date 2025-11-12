Світло вимкнули — що робити з продуктами: як зберігати їжу, коли холодильник не працює

Як діяти під час відключень світла, щоб продукти не зіпсувалися, а запаси залишалися безпечними для споживання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах регулярних відключень електроенергії, спричинених перевантаженнями енергосистеми та наслідками російських атак, українці знову стикаються з викликом — як уберегти запаси їжі без холодильника. Перебої можуть тривати кілька годин або навіть цілу добу, тому правильна підготовка техніки й продуктів допоможе уникнути псування їжі та зайвих втрат.

Фахівці радять заздалегідь підготувати холодильник і морозильну камеру, подбати про температуру зберігання, а також скористатися простими засобами — льодом, термосумками або навіть льохом. Це допоможе продовжити термін свіжості продуктів, коли електропостачання буде тимчасово відсутнє.

Температура і підготовка холодильника

Безпечна температура в основному відсіку холодильника має становити не вище +4°C, а у морозильній камері — не вище -4°C. Щоб довше зберегти холод, заздалегідь заморозьте пляшки або контейнери з водою, а також придбайте сухий чи блоковий лід. Якщо електрики немає понад 4 години, розкладіть підготовлений лід на нижній полиці холодильника та верхній полиці морозилки — це продовжить збереження продуктів більш ніж на чотири години. Використання сухого льоду може подовжити цей час до двох діб.

Як розміщувати продукти

Холодильник варто заповнювати максимально, але так, щоб повітря могло вільно циркулювати. Не ставте каструлі чи банки впритул — це створює теплі зони, де швидше розмножуються бактерії.

Поведінка під час відключення

Якщо світла немає, намагайтеся не відкривати дверцята холодильника без потреби. Зазвичай він зберігає холод близько 4 годин, а морозильна камера — до 48 годин, якщо заповнена повністю (24 години — якщо наполовину).

Після відновлення живлення

Перевірте температуру в холодильнику або стан продуктів. Безпечно повторно заморожувати чи готувати можна лише ті продукти, що залишилися з льодовими кристалами або мають температуру до +4°C. Не куштуйте їжу на смак, щоб перевірити її якість — орієнтуйтеся на запах, колір і текстуру. Якщо є сумніви — краще викинути.

Альтернатива холодильнику

Термосумки — зберігають продукти холодними кілька годин.

Термоси для їжі — можна попередньо охолодити й використовувати для короткочасного зберігання.

Термопот — здатен утримувати низьку температуру, якщо налити холодну воду.

Підвал або льох — найкращий варіант для овочів, фруктів і консервів.

Якщо світло зникає часто

У разі тривалих перебоїв варто готувати продукти заздалегідь — відварювати, тушкувати чи запікати, щоб вони довше зберігалися. Меню краще складати з легких і швидких страв, які не потребують холодильного зберігання. Готуйте невеликі порції, щоб не залишати їжу «на потім» і не ризикувати її безпечністю.

Головне правило: менше готуйте — частіше оновлюйте запаси. Так ви уникнете харчових ризиків і не втратите продукти під час нових відключень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.