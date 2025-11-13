  1. Общество

Оцифровка трудовой книги: пошаговая инструкция для тех, кто за пределами Украины

22:00, 13 ноября 2025
Как подать на оцифровку сканкопии трудовой книжки, находясь за границей.
Оцифровка трудовой книги: пошаговая инструкция для тех, кто за пределами Украины
Украинцы, которые сейчас живут или работают за пределами страны, могут оцифровать свою бумажную трудовую книжку дистанционно. Это важно для правильного расчета страхового стажа и сохранения полной истории трудовой деятельности в электронной системе Пенсионного фонда Украины.

Электронная трудовая книжка действует с 2021 года и содержит цифровые данные о приеме на работу, переводах, увольнениях и других изменениях. А записи до 1 января 2004 года из бумажных трудовых книжек подлежат оцифровке.

Почему это важно

Страховой стаж формируется по данным персонифицированного учета, а периоды до его внедрения засчитываются на основании документов, внесенных в реестр застрахованных лиц. Поэтому корректно загруженная и оцифрованная трудовая книжка напрямую влияет на будущие социальные гарантии.

Какие сканкопии подходят

Файлы должны соответствовать таким требованиям:

  • цветной формат, сканы только с оригинала;
  • четкие изображения всех страниц с записями и реквизитами (ФИО, серия, номер, даты, печати, подписи);
  • форматы JPG или PDF;
  • размер каждого файла — до 1 МБ;
  • рекомендуемое качество — 300 dpi.

Как подать сканкопии онлайн

Подача возможна из любой страны мира, где доступен сервис ПФУ.

Шаг 1. Перейдите на портал ПФУ — здесь — и авторизуйтесь с помощью КЭП или Дія.Підпису.

Шаг 2. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите вкладку «Сведения о трудовых отношениях».

Шаг 3. Заполните данные о себе (или подтвердите их) и дайте согласие на обработку персональных данных.

Шаг 4. Загрузите сканкопии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ».

Шаг 5. Статус обращения можно просмотреть в разделе «Мои обращения».

