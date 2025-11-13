  1. Суспільство

Оцифрування трудової книжки: покрокова інструкція для тих, хто за межами України

22:00, 13 листопада 2025
Як подати на оцифрування сканкопії трудової книжки, перебуваючи за кордоном.
Українці, які зараз живуть чи працюють за межами країни, можуть оцифрувати свою паперову трудову книжку дистанційно. Це важливо для правильного обчислення страхового стажу та збереження повної історії трудової діяльності в електронній системі Пенсійного фонду України.

Електронна трудова книжка діє з 2021 року та містить цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни. А записи до 1 січня 2004 року з паперових трудових книжок підлягають оцифруванню.

Чому це важливо

Страховий стаж формують за даними персоніфікованого обліку, а періоди до його впровадження зараховують на підставі документів, внесених до реєстру застрахованих осіб. Тому коректно завантажена і оцифрована трудова книжка напряму впливає на майбутні соціальні гарантії.

Які сканкопії підходять

Файли мають відповідати таким вимогам:

  • кольоровий формат, скани тільки з оригіналу;
  • чіткі зображення всіх сторінок з записами та реквізитами (ПІБ, серія, номер, дати, печатки, підписи);
  • формати JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу — до 1 МБ;
  • рекомендована якість — 300 dpi.

Як подати сканкопії онлайн

Подання можливе з будь-якої країни світу, де працює доступ до сервісів ПФУ.

Крок 1. Перейдіть на портал ПФУ — тут — та авторизуйтесь за допомогою КЕП або Дія.Підпису.
Крок 2. У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть вкладку «Відомості про трудові відносини».
Крок 3. Заповніть дані про себе (або підтвердьте їх) та надайте згоду на обробку персональних даних.
Крок 4. Завантажте сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та натисніть «Підписати та відправити в ПФУ».
Крок 5. Статус звернення можна переглянути в розділі «Мої звернення».

