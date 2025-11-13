Франция – Украина: где смотреть матч квалификации к Чемпионату мира-2026

Игра Франция – Украина состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже.

Фото: Associated Press

В четверг, 13 ноября, сборная Украины по футболу проведет матч квалификации к Чемпионату мира-2026 против команды Франции. Игра, которая пройдет на арене «Парк де Пренс» в Париже, состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Сейчас сборная Франции возглавляет отборочную группу после четырех сыгранных матчей с 10 зачетными баллами, Украина находится на третьем месте с 7 очками.

Матч между Францией и Украиной покажет медиасервис MEGOGO на OTT-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S» и бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях.

