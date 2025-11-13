Франція – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026

Гра Франція – Україна відбудеться на арені «Парк де Пренс» у Парижі.

Фото: Associated Press

У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу проведе матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 проти команди Франції. Гра, яка пройде на арені «Парк де Пренс» у Парижі, відбудеться 13 листопада о 21:45 за київським часом.

Наразі збірна Франції очолює відбіркову групу після чотирьох зіграних матчів з 10 заліковими балами, Україна перебуває на третьому місці з 7 очками.

Матч між Францією і Україною покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S» і безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі Т2 і кабельних мережах.

