Два дня людей будет штормить – магнитная буря в 5 баллов обрушилась на Землю

Бури могут вызвать головную боль, усталость и стресс.

С 7 по 8 декабря 2025 года на Земле прогнозируют сильные магнитные бури с К-индексом 5 (красный уровень), сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

7 декабря (воскресенье) и 8 декабря (понедельник) солнечная активность достигнет пика, вызывая возможное ухудшение самочувствия: головную боль, усталость, стресс.

Магнитная буря — это следствие солнечных вспышек, когда заряженные частицы взаимодействуют с земной магнитосферой.

К-индекс более 5 сигнализирует о сильной буре, которая влияет на атмосферное давление и здоровье, особенно людей с хроническими заболеваниями.

Как облегчить влияние

Режим дня и питание: ложиться спать до 23:00, есть легкую пищу с витаминами.

Избегать стрессов: медитация, прогулки.

Уменьшить кофеин и алкоголь: пить травяные чаи.

Физическая активность: легкие упражнения, йога.

Вода: 2–2,5 л в день.

Контрастный душ: для улучшения кровообращения.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют больше отдыхать, следить за давлением и держать лекарства под рукой.

