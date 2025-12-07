Два дні людей штормитиме – магнітна буря у 5 балів вдарила по Землі

Бурі можуть спричинити головний біль, втому та стрес.

Фото: ТСН

З 7 по 8 грудня на Землі прогнозують сильні магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

7 грудня (неділя) та 8 грудня (понеділок) сонячна активність досягне піку, викликаючи можливе погіршення самопочуття: головний біль, втому, стрес.

Магнітна буря — це наслідок сонячних спалахів, коли заряджені частинки взаємодіють із земною магнітосферою.

К-індекс понад 5 сигналізує про сильну бурю, яка впливає на атмосферний тиск і здоров’я, особливо людей із хронічними захворюваннями.

Як полегшити вплив

Режим дня і харчування: лягати спати до 23:00, їсти легку їжу з вітамінами.

Уникати стресів: медитація, прогулянки.

Зменшити кофеїн та алкоголь: пити трав’яні чаї.

Фізична активність: легкі вправи, йога.

Вода: 2–2,5 л на день.

Контрастний душ: для покращення кровообігу.

Людям із хронічними хворобами радять відпочивати більше, стежити за тиском і тримати ліки під рукою.

