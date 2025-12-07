Два дні людей штормитиме – магнітна буря у 5 балів вдарила по Землі
З 7 по 8 грудня на Землі прогнозують сильні магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.
7 грудня (неділя) та 8 грудня (понеділок) сонячна активність досягне піку, викликаючи можливе погіршення самопочуття: головний біль, втому, стрес.
Магнітна буря — це наслідок сонячних спалахів, коли заряджені частинки взаємодіють із земною магнітосферою.
К-індекс понад 5 сигналізує про сильну бурю, яка впливає на атмосферний тиск і здоров’я, особливо людей із хронічними захворюваннями.
Як полегшити вплив
- Режим дня і харчування: лягати спати до 23:00, їсти легку їжу з вітамінами.
- Уникати стресів: медитація, прогулянки.
- Зменшити кофеїн та алкоголь: пити трав’яні чаї.
- Фізична активність: легкі вправи, йога.
- Вода: 2–2,5 л на день.
- Контрастний душ: для покращення кровообігу.
Людям із хронічними хворобами радять відпочивати більше, стежити за тиском і тримати ліки під рукою.
