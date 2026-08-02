Электронные сигареты, IQOS и кальяны тоже под запретом: где за их использование могут оштрафовать
В Украине право человека на жизнь, здоровье, безопасность и бездымную среду гарантируется законодательством. За курение в местах, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа, а за повторное нарушение в течение года сумма взыскания увеличивается.
Какие штрафы предусмотрены за курение
В соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за курение в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.
За первое нарушение гражданину может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 51 до 170 гривен.
Если в течение года лицо повторно совершит такое же нарушение, штраф составит от 170 до 340 гривен.
Где в Украине запрещено курить
Статья 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и сокращению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения» запрещает курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в общественных местах.
В частности, курение запрещено:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, а также учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений и органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и других средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте, используемом для перевозки пассажиров, в частности в такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках общественного транспорта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.