Электронные сигареты, IQOS и кальяны тоже под запретом: где за их использование могут оштрафовать

Закон распространяет запрет не только на обычные сигареты, но и на электронные сигареты, табачные изделия для нагрева и кальяны.

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В Украине право человека на жизнь, здоровье, безопасность и бездымную среду гарантируется законодательством. За курение в местах, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа, а за повторное нарушение в течение года сумма взыскания увеличивается.

Какие штрафы предусмотрены за курение

В соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за курение в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность.

За первое нарушение гражданину может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 51 до 170 гривен.

Если в течение года лицо повторно совершит такое же нарушение, штраф составит от 170 до 340 гривен.

Где в Украине запрещено курить

Статья 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и сокращению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения» запрещает курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в общественных местах.

В частности, курение запрещено:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, а также учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений и органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и других средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в общественном транспорте, используемом для перевозки пассажиров, в частности в такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта.

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