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Електронні сигарети, IQOS і кальяни теж під забороною: де за них можуть оштрафувати

07:54, 2 серпня 2026
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Закон поширює заборону не лише на звичайні сигарети, а й на електронні сигарети, тютюнові вироби для нагрівання та кальяни.
Електронні сигарети, IQOS і кальяни теж під забороною: де за них можуть оштрафувати
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В Україні право людини на життя, здоров’я, безпеку та бездимне середовище гарантується законодавством. За куріння у місцях, де це заборонено, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або штрафу, а за повторне порушення протягом року сума стягнення зростає.

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Які штрафи передбачені за куріння

Відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за куріння у заборонених місцях передбачено адміністративну відповідальність.

За перше порушення громадянину може бути винесене попередження або накладений штраф у розмірі від 51 до 170 гривень.

Якщо протягом року особа повторно вчинить таке саме порушення, штраф становитиме від 170 до 340 гривень.

Де в Україні заборонено курити

Стаття 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняє куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних із їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у громадських місцях.

Зокрема, куріння заборонене:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ та органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та інших засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального користування житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі;
  • на вокзалах і станціях;
  • на зупинках громадського транспорту.

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Україна штраф

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