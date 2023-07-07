Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию: какие последствия непрохождения

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается пенсионерам обязать раз в год проходить физическую идентификацию и прекращать выплаты пенсий пенсионерам, временно проживающим за границей в случае непрохождения физической идентификации.

Для преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут лучшие условия заключения

Иностранные государства отказываются экстрадировать в Украину преступников, потому что в нашем государстве нет гарантий безопасности для заключенных – депутаты предлагают держать их в улучшенных СИЗО и колониях.

Экс-замглавы таможни Черкасский, которого почти 2 месяца не могли уволить, просит суд восстановить его в должности

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, которого почти 2 месяца не могли уволить с должности, просит Киевский окружной административный суд восстановить его в должности.

Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко

Министры приняли постановление, которым ограничили 10% уровень наценки на отечественную муку, батон, яйца категории C1, молоко пастеризованное 2,5% жирности.

Госорганы больше не смогут произвольно освобождать от уплаты судебного сбора

В законе о судебном сборе предусмотрено ограничение, по которому правки к нему смогут вносить только по определенной процедуре.

  1. Фото
  2. / В Украине

Как будут выглядеть новые названия станций метро в Киеве, фото

14:20, 7 июля 2023
Архитекторы выбрали шрифты для новых названий станций столичного метро.
Как будут выглядеть новые названия станций метро в Киеве, фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Стало известно, как будут выглядеть новые названия метро в Киеве. Для переименованных станций были выбраны варианты шрифтов. Об этом сообщил дизайнер Богдан Гдаль, которых их предложил.

«Архитекторы выбрали для переименованных станций метро мои варианты надписей на путевых стенах. Так что они будут выглядеть так, как на фото», - отметил Гдаль.

Ранее мы писали, что у метро Киева начали заменять указатели на одной из переименованных станций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду