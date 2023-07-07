В Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью: где и как начать обучение

В Украине открылось пять автошкол для людей с инвалидностью. Они работают на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре. Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.
На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переучении на автомобиле с ручным управлением.
Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:
- Киеве
- Днепре
- Львове
- Кропивницкий
- Каменце-Подольском
«Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями», - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Какие услуги оказывают в автошколах
Учащиеся могут рассчитывать на те же услуги, что и в обычных автошколах. Среди них:
- теоретическая подготовка и предоставление практических навыков управления транспортным средством с ручным управлением
- сдача экзаменов по теоретической подготовке и практическому управлению автомобилем с ручным управлением
- получение водительского удостоверения в одном из территориальных сервисных центров МВД, территориально приближенном к учебному заведению, в котором пройден теоретический курс обучения
- предоставление практических навыков управления автомобилем с ручным управлением лицам, уже имеющим удостоверение на право управления транспортным средством
При этом учащиеся могут учиться по индивидуальному графику в удобное для них время.
Длительность обучения 11 недель, а стоимость составляет 9 000 гривен.
Как поступить в инклюзивную автошколу
Для этого нужно пройти шесть этапов:
- получить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством
- выбрать автошколу для теоретической подготовки и подать документы
- пройти теоретический курс обучения в автошколе
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД
- пройти практическую подготовку в автошколе, осуществляющую подготовку людей с инвалидностью
- сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение
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