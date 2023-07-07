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  1. В Украине

В Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью: где и как начать обучение

10:39, 7 июля 2023
На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переучении на автомобиле с ручным управлением.
В Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью: где и как начать обучение
Фото: president.gov.ua
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В Украине открылось пять автошкол для людей с инвалидностью. Они работают на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре. Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переучении на автомобиле с ручным управлением.

Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:

  • Киеве
  • Днепре
  • Львове
  • Кропивницкий
  • Каменце-Подольском

«Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями», - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Какие услуги оказывают в автошколах

Учащиеся могут рассчитывать на те же услуги, что и в обычных автошколах. Среди них:

  • теоретическая подготовка и предоставление практических навыков управления транспортным средством с ручным управлением
  • сдача экзаменов по теоретической подготовке и практическому управлению автомобилем с ручным управлением
  • получение водительского удостоверения в одном из территориальных сервисных центров МВД, территориально приближенном к учебному заведению, в котором пройден теоретический курс обучения
  • предоставление практических навыков управления автомобилем с ручным управлением лицам, уже имеющим удостоверение на право управления транспортным средством

При этом учащиеся могут учиться по индивидуальному графику в удобное для них время.

Длительность обучения 11 недель, а стоимость составляет 9 000 гривен.

Как поступить в инклюзивную автошколу

Для этого нужно пройти шесть этапов:

  • получить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством
  • выбрать автошколу для теоретической подготовки и подать документы
  • пройти теоретический курс обучения в автошколе
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД
  • пройти практическую подготовку в автошколе, осуществляющую подготовку людей с инвалидностью
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение

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