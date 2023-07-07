В Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью: где и как начать обучение

На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переучении на автомобиле с ручным управлением.

Фото: president.gov.ua

В Украине открылось пять автошкол для людей с инвалидностью. Они работают на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре. Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переучении на автомобиле с ручным управлением.

Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:

Киеве

Днепре

Львове

Кропивницкий

Каменце-Подольском

«Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями», - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Какие услуги оказывают в автошколах

Учащиеся могут рассчитывать на те же услуги, что и в обычных автошколах. Среди них:

теоретическая подготовка и предоставление практических навыков управления транспортным средством с ручным управлением

сдача экзаменов по теоретической подготовке и практическому управлению автомобилем с ручным управлением

получение водительского удостоверения в одном из территориальных сервисных центров МВД, территориально приближенном к учебному заведению, в котором пройден теоретический курс обучения

предоставление практических навыков управления автомобилем с ручным управлением лицам, уже имеющим удостоверение на право управления транспортным средством

При этом учащиеся могут учиться по индивидуальному графику в удобное для них время.

Длительность обучения 11 недель, а стоимость составляет 9 000 гривен.

Как поступить в инклюзивную автошколу

Для этого нужно пройти шесть этапов:

получить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством

выбрать автошколу для теоретической подготовки и подать документы

пройти теоретический курс обучения в автошколе

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД

пройти практическую подготовку в автошколе, осуществляющую подготовку людей с инвалидностью

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.