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  1. В Україні

В Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю: де і як почати навчання

10:39, 7 липня 2023
На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.
В Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю: де і як почати навчання
Фото: president.gov.ua
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В Україні відкрилися п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони працюють на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Поки що в Україні з'явилися лише п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі закладів освіти системи МВС у:

  • Києві
  • Дніпрі
  • Львові
  • Кропивницькому
  • Кам'янці-Подільському

«Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями», - розповідає про проєкт заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Які послуги надають у автошколах

Учні можуть розраховувати на ті самі послуги, що й у звичайних автошколах. Серед них:

  • теоретична підготовка та надання практичних навичок керування транспортним засобом з ручним керуванням
  • складання іспитів з теоретичної підготовки та практичного керування автомобілем з ручним керуванням
  • отримання посвідчення водія в одному із територіальних сервісних центрів МВС, що територіально наближений до закладу освіти, в якому пройдено теоретичний курс навчання
  • надання практичних навичок керування автомобілем з ручним керуванням особам, які вже мають посвідчення на право керування транспортним засобом

При цьому учні можуть вчитися за індивідуальним графіком у зручний для них час.

Загальна тривалість навчання 11 тижнів, а вартість складає 9 000 гривень.

Як вступити до інклюзивної автошколи

Для цього потрібно пройти шість етапів:

  • отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом
  • обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи
  • пройти теоретичний курс навчання в автошколі
  • скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС
  • пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю
  • скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія

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