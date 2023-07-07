В Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю: де і як почати навчання

В Україні відкрилися п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони працюють на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.
Поки що в Україні з'явилися лише п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі закладів освіти системи МВС у:
- Києві
- Дніпрі
- Львові
- Кропивницькому
- Кам'янці-Подільському
«Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями», - розповідає про проєкт заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
Які послуги надають у автошколах
Учні можуть розраховувати на ті самі послуги, що й у звичайних автошколах. Серед них:
- теоретична підготовка та надання практичних навичок керування транспортним засобом з ручним керуванням
- складання іспитів з теоретичної підготовки та практичного керування автомобілем з ручним керуванням
- отримання посвідчення водія в одному із територіальних сервісних центрів МВС, що територіально наближений до закладу освіти, в якому пройдено теоретичний курс навчання
- надання практичних навичок керування автомобілем з ручним керуванням особам, які вже мають посвідчення на право керування транспортним засобом
При цьому учні можуть вчитися за індивідуальним графіком у зручний для них час.
Загальна тривалість навчання 11 тижнів, а вартість складає 9 000 гривень.
Як вступити до інклюзивної автошколи
Для цього потрібно пройти шість етапів:
- отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом
- обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи
- пройти теоретичний курс навчання в автошколі
- скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС
- пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю
- скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія
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