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  1. В Україні

Влаштувався до оборонного заводу та збирав секретну інформацію: на Кіровоградщині затримали ворожого агента

18:57, 7 липня 2023
СБУ повідомляє, що агент фсб рф намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.
Влаштувався до оборонного заводу та збирав секретну інформацію: на Кіровоградщині затримали ворожого агента
Фото: СБУ
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У Кіровоградській області затримано агента фсб, який отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ. Про це повідомляє СБУ. 

Зазначається, що фігуранту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу приступив до збору розвідданих на користь рф, але СБУ ретельно документувала кожен його крок.

Як повідомляється, насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

Контррозвідники Служби безпеки затримали чоловіка «на гарячому», коли він приховано фотографував таємні документи.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого фсб завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення рф.

У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в росії, де працював на різних підприємствах.

Згодом його перевели в «режим очікування» і відправили в Україну, де «активували» після початку повномасштабного вторгнення.

Передачу секретних відомостей він мав здійснювати через один з месенджерів, пише СБУ. 

У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба «гарантувала» йому своє сприяння у виїзді до рф і отриманні громадянства країни-агресора.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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