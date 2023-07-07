Устроился на оборонный завод и собирал секретную информацию: в Кировоградской области задержали вражеского агента

СБУ сообщает, что агент фсб рф пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Фото: СБУ

В Кировоградской области задержан агент фсб, получивший враждебную задачу – устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что фигуранту удалось добиться назначения на должность завхоза несколько недель назад. Он почти сразу приступил к сбору разведданных в пользу рф, но СБУ тщательно документировала каждый его шаг.

В первую очередь агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Контрразведчики Службы безопасности задержали мужчину «на горячем», когда он скрыто фотографировал тайные документы.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого фсб завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения рф.

В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего продолжительного пребывания в россии, где работал на разных предприятиях.

Впоследствии его перевели в «режим ожидания» и отправили в Украину, где «активировали» после начала полномасштабного вторжения.

Передачу секретных сведений он должен был осуществлять через один из мессенджеров, пишет СБУ.

В случае успешного выполнения враждебных задач российская спецслужба «гарантировала» ему свое содействие в выезде в рф и получении гражданства страны-агрессора.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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