Як виглядатимуть нові назви станцій метро в Києві, фото

Архітектори обрали шрифти для нових назв станцій столичного метро.

Стало відомо, як виглядатимуть нові назви метро у Києві. Для перейменованих станцій обрали варіанти шрифтів. Про це повідомив дизайнер Богдан Гдаль, які їх запропонував.

«Архітектори обрали для перейменованих станцій метро мої варіанти написів на колійних стінах. Отже, вони виглядатимуть так, як на фото», - зазначив Гдаль.

Раніше ми писали, що у метро Києва почали замінювати вказівники на одній з перейменованих станцій.

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