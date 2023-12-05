В Киеве уже засияла главная новогодняя елка страны, фото

В тестовом режиме на новогодней елке страны включили гирлянды.

В Киеве включили гирлянды на новогодней елке, пока что - тестово. Официальное же открытие новогодней красавицы состоится завтра, 6 декабря.

Напомним, в понедельник, 4 декабря, в Киеве на Софийской площади установили новогоднюю елку. В этом году вместо звезды на верхушку установили герб.

"Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда", - сказал мэр города Виталий Кличко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.