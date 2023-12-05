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В Раде обсуждают сроки демобилизации с военной службы — Федор Вениславский

18:34, 5 декабря 2023
Представитель Президента в ВР Федор Вениславский заявил, что сейчас есть несколько предложений по срокам демобилизации с военной службы.
В Раде обсуждают сроки демобилизации с военной службы — Федор Вениславский
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Представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждают вопросы внедрения механизмов демобилизации с военной службы. Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

По его словам, были предложения определить, по истечении какого срока военной службы по мобилизации гражданин будет иметь право быть уволен по демобилизации.

«Однако я неоднократно отмечал, что в мировой истории практически нет примеров полной демобилизации во время полномасштабного вторжения», - сказал Вениславский.

Также он подчеркнул, что люди, с первых дней полномасштабной российско-украинской войны находящиеся в составе сил безопасности и обороны Украины, должны «понимать какие-то ориентиры в их дальнейшей службе».

«Мы этот вопрос обсуждаем. Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения. Мы обсуждаем этот вопрос», - сказал член оборонного парламентского комитета.

Кроме того, Вениславский проинформировал, что в комитете рассматривается вопрос увольнения в запас военнослужащих срочной службы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ждет конкретики по вопросу мобилизации – и эти комплексные вещи должны прорабатывать военное руководство и Минобороны.

Также сообщалось, что демобилизованные военные будут иметь право на 60 дней отпуска с сохранением страхового стажа.

Напомним, 24 ноября Владимир Зеленский сказал, что комплексный план по мобилизации будет представлен уже на этой неделе. Глава государства тогда добавил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, потому что еще есть экономические вопросы. «Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе», - отметил тогда Зеленский.

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