Украинцы за рубежом смогут оформить свой первый паспорт в подразделениях ГП «Документ»

Украинцы за рубежом, которые впервые оформляют паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП «Документ».

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Правительство Украины усовершенствовало процесс оформления паспортов для граждан, которые находятся за рубежом и оформляют этот документ впервые после достижения 18-летнего возраста. По нововведению, это можно будет сделать в подразделениях ГП «Документ». Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Экспериментальный проект, направленный на упрощение процедуры оформления внутренних и заграничных паспортов для украинцев, находящихся за пределами страны, был усовершенствован правительством. Разработанный проект акта провел Государственная миграционная служба Украины, а его внедрение координировалось Координационным штабом по вопросам обеспечения выезда граждан Украины за границу.

Изменения в законодательстве предусматривают, что ГП «Документ» за рубежом будет иметь возможность принимать документы и анкеты от лиц, которые впервые оформляют паспорт гражданина Украины после достижения совершеннолетия. Для этого зарубежным обособленным подразделениям ГП «Документ» будут предоставлены возможности установления личности в режиме видеоконференцсвязи, привлекая заявителя и его родственников или близких лиц.

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