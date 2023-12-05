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Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

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Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

17:35, 5 декабря 2023
Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.
Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина
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Национальное антикоррупционное бюро будет получать уведомления от Налоговой службы в случае обнаружения налоговиками фактов предоставления бизнесом взяток.

Так, Кабмин на заседании 5 декабря одобрил проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по учету положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития по налоговым мерам для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Как сообщает представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, в законопроекте говорится о следующем.

Дополнено понятие Кодекса обстоятельствами (фактами), которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положениями, согласно которым при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины, который обнародуется на его официальном веб-сайте.

Предусмотрено предоставление контролирующими органами НАБУ уведомления о выявленных во время проверок налогоплательщиков обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды, и информирование об этом налогоплательщика.

Увеличены сроки хранения документов налогоплательщика при получении им информации об обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении им неправомерной выгоды.

Предусмотрена уплата штрафа плательщиком налога в случае указания им в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий разницы, определенной по результатам выявленных контролирующими органами при проверке обстоятельств (фактов), которые могут свидетельствовать о неправомерной выгоде, в размере 7,5% от суммы такой разницы.

Предусмотрено проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды и такие действия могли повлиять на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения и т.п.

Автор: Наталья Мамченко

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