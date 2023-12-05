Даниил Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз в три раза

В Раде планируют уравнять акцизы на топливо в соответствии с энергоемкостью.

Верховная Рада в течение нескольких месяцев должна решить вопрос повышения акциза на автогаз. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает enkorr.

По его словам, новая ставка должна быть на уровне 160–170 евро за 1000 литров.

"Около 60 млрд грн акцизов и НДС составляли поступление средств в бюджет в этом году", – сказал Гетманцев, отметив, что повышение акциза на автогаз – это перспектива нескольких месяцев.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", – считает Гетманцев.

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