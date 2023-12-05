Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. В Украине

Даниил Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз в три раза

17:17, 5 декабря 2023
В Раде планируют уравнять акцизы на топливо в соответствии с энергоемкостью.
Даниил Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз в три раза
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Верховная Рада в течение нескольких месяцев должна решить вопрос повышения акциза на автогаз. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает enkorr.

По его словам, новая ставка должна быть на уровне 160–170 евро за 1000 литров.

"Около 60 млрд грн акцизов и НДС составляли поступление средств в бюджет в этом году", – сказал Гетманцев, отметив, что повышение акциза на автогаз – это перспектива нескольких месяцев.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", – считает Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області