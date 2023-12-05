В Финляндии разоблачили схему уклонения от санкций ЕС и поставки россии беспилотников

Оборонное оборудование поставлялось двумя компаниями Финляндии в рф, хотя по документам должно было поступать в другие страны.

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В Финляндии правоохранители обнаружили схему уклонения от санкций Европейского Союза в отношении рф. По данным следствия, компании осуществляли поставки в россию беспилотников на сумму миллионов евро, - сообщает пресс-служба таможни Финляндии.

Таможня расследует уголовное дело. Отмечается, что продукция транзитом проходила через Россию с целью оформления как вывоз в другие страны. Товары включали электронику, дроны и оборудование, которое классифицировалось как оборонное.

Две финские компании подозреваются в осуществлении более тридцати экспортных операций. Согласно данным следствия, эти товары в целом на сумму более 600 000 евро попали в россию.

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