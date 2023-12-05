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Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

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  1. Суд инфо

Судья Миловского райсуда Луганской области подтвердил способность осуществлять правосудие

17:29, 5 декабря 2023
Судья Миловского районного суда Луганской области признан таким, что соответствует занимаемой должности.
Судья Миловского райсуда Луганской области подтвердил способность осуществлять правосудие
Фото: vkksu.gov.ua
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5 декабря на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины был рассмотрен вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии, принятых в рамках процедуры квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано не менее одиннадцатью членами Комиссии.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Хайдарова Инна Алексеевна - Херсонский городской суд Херсонской области - перерыв

Гуцол Максим Павлович – Миловский районный суд Луганской области – поддержать решение Комиссии в составе коллегии от 13 ноября 2023 года № 3/ко-23 о соответствии судьи занимаемой должности

Шереметьева Людмила Антоновна - Соломенский районный суд города Киева - отложен на 23 января 2024 года

Чередниченко Наталья Петровна - Голосеевский районный суд города Киева - отложен на 16 января 2024 года

Ранее сообщалось, что шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.

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