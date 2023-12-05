42% подростков в Украине не знают математику на базовом уровне — результаты PISA-2022

В математической области у украинских учеников самый низкий уровень образовательных потерь среди всех изучаемых отраслей.

Министерство образования и науки Украины обнародовало результаты международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment). Оно проводилось с 3 по 26 октября 2022 года.

Участниками PISA стали 3876 учеников в возрасте 15 лет из 164 учебных заведений 18 регионов Украины (Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Черниговская, Киевская, Сумская, Житомирская, Одесская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Волынская, Закарпатская область и город Киев).

У украинских подростков за четыре года значительно ухудшились навыки чтения и знания по естественнонаучным дисциплинам, а 42% учеников не смогли достичь базового уровня грамотности по математике.

«В математической области у украинских учеников самый низкий уровень образовательных потерь среди всех исследуемых отраслей: если сравнить с прошлым циклом, эти результаты ухудшились на 12 баллов. 58% украинских учеников достигли базового, второго из шести уровня математической грамотности, 32% учеников — уровня 3 и выше. В области математики разница между Украиной и странами ОЭСР составляет около полутора лет обучения по стандартам PISA (1 год обучения = 20 тестовых баллов)», - пишут в МОН.

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