Кабмин провел заседание: какие решения приняли 5 декабря

Чиновники выделили Запорожской областной государственной администрации более 31 млн гривен для строительства фортификационных сооружений.

Во вторник, 5 декабря, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, в частині доповнення переліку міжнародних організацій, членом яких є Україна, та включення до нього або виключення з нього відповідальних центральних органів виконавчої влади.

- Внесено зміни до Правил проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке

підлягає контролю; Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині; Порядку провадження діяльності, повʼязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом; Порядку видачі дозволу на використання обʼєктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, повʼязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Передбачено передачу функцій і повноважень ліквідованого міжрегіонального територіального органу Національної поліції - Департаменту боротьби з наркозлочинністю відповідним структурним підрозділам, утвореним у центральному органі управління поліції та територіальних органах Національної поліції України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 04.11.2022 N 1242 «Про реалізацію експериментального проекту щодо формування та застосування єДокумента про освіту», якими розширено перелік унікальних електронних ідентифікаторів, а саме: QR- код, штрих-код, цифровий код. Внесено зміни до розпорядження КМУ від 23.12.2022 N 1191 «Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо переведення публічних послуг в електронну форму», якими виключено з плану заходів пункт «Переведення публічних послуг у сфері безпеки автомобільних доріг в електронну форму» та пункт «Переведення публічних послуг у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в електронну форму».

- Затверджено, відповідно до частини першої статті 15 ЗУ «Про електронні довірчі послуги», перелік схем електронної ідентифікації, а саме, затверджено схеми електронної ідентифікації державного підприємства «ДІЯ» з метою використання засобів електронної ідентифікації із встановленими рівнями довіри відповідно до законодавства.

- Затверджено задля забезпечення реалізації ЗУ «Про управління відходами» Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових до виконання під час провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 13.07.2016 N 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами».

- Затверджено, відповідно до пункту 11 частини першої статті 19 та частини четвертої статті 46 ЗУ «Про управління відходами», Порядок створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами. Порядок визначає процедуру створення, забезпечення адміністрування та функціонування інформаційної системи управління відходами, яка ведеться у вигляді електронної бази даних з метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, надання електронних публічних послуг, ведення та розміщення реєстрів та забезпечення інформаційної взаємодії між субʼєктами у сфері управління відходами.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України. Врегульовано можливість прийняття Державним підприємством «Документ» за кордоном документів та формування заяви-анкети (у тому числі отримання біометричних даних, параметрів) для оформлення особі паспорта громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку, у тому числі без подання документів з

фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями. Впроваджено можливість проведення за кордоном за участю Державного підприємства «Документ» процедури встановлення особи у режимі відеоконференцзвʼязку за участю заявника та членів його сімʼї або близької особи.

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу. Зобовʼязано субʼєктів господарювання вести господарську діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами виключно в межах місць провадження господарської діяльності, отримавши доступ до функціональної підсистеми «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.07.2023 N 770 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії». Збільшено на 40 млн. 151,28 тис. грн. обсяг коштів, що виділяється на безповоротній основі Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд. Викладено у новій редакції Перелік проектів (обʼєктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти», перерозподіл обсягу зазначеної субвенції з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, усунення загрози життю та/або здоровʼю і забезпечення належної реалізації проектів, повʼязаних із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти.

- Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Запорізькій обласній державній адміністрації (для Запорізької обласної військової адміністрації) 31 млн. 704 тис. гривень для будівництва фортифікаційних споруд.

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