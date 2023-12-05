Кто сможет стать судьями местных хозяйственных судов: список

К участию в формировании рейтинга участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов было допущено 60 участников отбора 2017 года.

Фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщает, что для участия в формировании рейтинга участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов допущено 60 кандидатов.

В частности, 8 декабря к формированию рейтинга участников конкурса на занятие 30 должностей судей местных хозяйственных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября, допущены следующие кандидаты:

Напомним, что 5 декабря ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности 30 судей окружных административных судов, которые получат соответствующие рекомендации.

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