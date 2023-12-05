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В парке Межигорье производили фальсификат — сладости, кофе, специи и вермишель.

16:44, 5 декабря 2023
В парке Межигорье разоблачили масштабное производство фальсифицированной пищевой продукции.
В парке Межигорье производили фальсификат — сладости, кофе, специи и вермишель.
Фото: kyiv24.news
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Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что разоблачило группу лиц, которая организовала изготовление и распространение поддельной пищевой продукции под видом известных украинских и международных торговых марок. Производили фальсификат в Киеве и Киевской области, в частности в парке Межигорье, передает официальный сайт БЭБ.

Злоумышленники использовали спецоборудование для массового производства и фасовки сладостей, кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой фальсифицированной продукции.

На складах в Киеве и области, в помещениях на территории «Межигорья» провели обыски и выявили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производилась контрафактная продукция, продукция без документального подтверждения тому подобное.

«По результатам обысков детективы БЭБ изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.

Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления, упаковочных средств составляет ориентировочно 200 тонн», - сообщили в БЭБ.

Также в БЭБ добавили, что подпольное производство в Межигорье использовало мощности, в частности, электроэнергию Национального парка.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. БЭБ устанавливает полный круг лиц, причастных к незаконному производству и месту продажи фальсифицированной продукции. Подсчитываются ежемесячный оборот подпольного производства продукции и сумма нанесенного государству ущерба.

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