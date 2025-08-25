Практика судов
В Одесской области нашли арсенал: мужчина привез боеприпасы и гранаты из зоны боевых действий, фото

22:00, 25 августа 2025
Правоохранители изъяли у мужчины более тысячи патронов, гранаты и прах, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.
В Одесской области мужчине грозит до семи лет лишения свободы за хранение боеприпасов и гранат. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы и взрывные устройства. Во время санкционированного обыска по месту его проживания полицейские вместе с взрывотехниками обнаружили и изъяли 1126 патронов различного калибра, более килограмма пороха и пять ручных осколочных гранат.

По словам подозреваемого, эти предметы он привез из другой области, где продолжаются активные боевые действия.

Все изъятое направили на экспертные исследования. После сбора доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — в приобретении, хранении боеприпасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Полиция напоминает: согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, лицо, которое добровольно сдает боеприпасы или взрывные устройства органам власти, освобождается от уголовной ответственности.

