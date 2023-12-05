Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд по делу, касающемуся уклонения от уплаты алиментов на содержание детей, отметил, что злостное неисполнение лицом своей обязанности по уплате установленных решением суда средств на содержание детей, не может оправдываться отсутствием у осужденного возможностей для трудоустройства водителем международных перевозок вследствие ограничения права выезда мужчин за пределы Украины. Ведь, так или иначе, мужчина без каких-либо объективных препятствий не предпринимал никаких мер по трудоустройству в пределах Украины, игнорируя длительно и пассивно выполнение возложенных на него обязанностей по уплате алиментов на содержание детей. Об этом Кассационный уголовный суд Верховного Суда указал в постановлении по делу №495/922/21.

Обстоятельства дела

Мужчина признан виновным в том, что он в течение года, действуя умышленно, злостно уклонялся от уплаты установленных по судебным решениям алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей, что привело к возникновению задолженности за указанный период в размере 174 749,43 грн.

Местный суд признал виновным и осудил его по ч. 1 ст. 164 УК к наказанию в виде ограничения свободы на год. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. В кассационной жалобе защитник утверждает, что суды не учли того, что последний испытывал реальные трудности с трудоустройством, а потому неуплата им средств на содержание детей не соответствует критерию злостного уклонения.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. Верховный Суд отметил, что, как видно из фактических обстоятельств уголовного производства, установленных судами предыдущих инстанций, мужчина, осведомленный об обязательстве платить установленные по решениям суда средства на содержание детей и предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, без уважительных причин, официально не работал, не принимал меры по трудоустройству, не состоял на учете в центре занятости и не оказывал материальной помощи на содержание детей, что привело к возникновению задолженности по уплате алиментов в размере 174 749,43 грн.

Суды предыдущих инстанций обоснованно признали неприемлемыми доводы стороны защиты, аналогичные приведенным в кассационной жалобе защитника, о неуплате лицом алиментов из-за невозможности трудоустроиться водителем международных перевозок после ограничения его права выезда за пределы Украины.

Суды выяснили, что обвиняемый при отсутствии каких-либо объективных препятствий не предпринимал никаких мер по трудоустройству в пределах Украины, поэтому указанные доводы являются надуманными и не освобождают лицо от выполнения своих обязанностей по материальному обеспечению несовершеннолетних детей.

По мнению коллегии судей, в этом уголовном производстве не подтверждена уважительность причин или вынужденность неуплаты алиментов. В то же время, из установленных обстоятельств усматривается, что умышленные действия лица фактически заключались в длительном пассивном игнорировании выполнения возложенных на него обязанностей по уплате установленных решением суда средств на содержание детей, что привело к возникновению задолженности, что свидетельствует о злостном характере уклонения от уплаты алиментов.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.