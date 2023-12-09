Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд у справі, яка стосувалася ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, зазначив, що злісне невиконання особою свого обов'язку зі сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей, не може виправдовуватися відсутністю в засудженого можливостей для працевлаштування водієм міжнародних перевезень внаслідок обмеження права виїзду чоловіків за межі України. Адже, так чи інакше, чоловік без будь-яких об'єктивних перешкод не вчиняв жодних заходів для працевлаштування в межах України, ігноруючи тривало та пасивно виконання покладених на нього обов'язків зі сплати аліментів на утримання дітей. Про це Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зазначив у постанові по справі № 495/922/21.

Обставини справи

Чоловіка визнано винуватим у тому, що він протягом року, діючи умисно, злісно ухилився від сплати встановлених за судовими рішеннями аліментів на утримання трьох неповнолітніх дітей, що призвело до виникнення заборгованості за вказаний період у розмірі 174 749,43 грн.

Місцевий суд визнав винуватим і засудив особу за ч. 1 ст. 164 КК до покарання у виді обмеження волі на один рік. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує, що суди не врахували того, що останній мав реальні труднощі з працевлаштуванням, а тому несплата ним коштів на утримання дітей не відповідає критерію злісного ухилення.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій. Верховний Суд зауважив, що, як видно з фактичних обставин кримінального провадження, установлених судами попередніх інстанцій, чоловік, будучи обізнаним про зобов'язання сплачувати встановлені за рішеннями суду кошти на утримання дітей і попередженим про кримінальну відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів, без поважних причин, офіційно не працював, не вживав заходів для працевлаштування, не перебував на обліку в центрі зайнятості і не надавав матеріальної допомоги на утримання дітей, що призвело до виникнення заборгованості зі сплати аліментів у розмірі 174 749,43 грн.

Суди попередніх інстанцій обґрунтовано визнали неприйнятними доводи сторони захисту, аналогічні наведеним у касаційній скарзі захисника, про несплату особою аліментів через неможливість працевлаштуватися водієм міжнародних перевезень після обмеження його права виїзду за межі України.

Суди з'ясували, що обвинувачений за відсутності будь-яких об'єктивних перешкод не вчиняв жодних заходів для працевлаштування в межах України, а тому зазначені доводи є надуманими та не звільняють особу від виконання своїх обов'язків щодо матеріального забезпечення неповнолітніх дітей.

На думку колегії суддів, у цьому кримінальному провадженні не підтверджено поважності причин чи вимушеності несплати аліментів. Водночас з установлених обставин вбачається, що умисні дії особи фактично полягали у тривалому пасивному ігноруванні виконання покладених на нього обов'язків зі сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей, що призвело до виникнення заборгованості, що свідчить про злісний характер ухилення від сплати аліментів.

Автор: Наталя Мамченко

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