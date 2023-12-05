Когда выплату пенсий могут заблокировать: пенсионерам напомнили о важном нюансе

Если не тратить и не снимать деньги со счетов в течение полугода, выплаты могут быть заблокированы.

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Пенсионерам советуют снимать начисленные выплаты с карты. Причина в том, что если не тратить и не снимать деньги со счетов в течение полугода, то выплаты могут заблокировать. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

«Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий» – заявила она.

По словам Марчак, сейчас ведомство намерено ослабить и упростить этот механизм, чтобы адаптировать его для украинцев, временно проживающих за границей или в прифронтовой зоне.

Действующее законодательство предусматривает, что если полгода не снимают денежные средства с пенсионной карты, то начисление пенсий останавливается.

«Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм», – объяснила Марчак.

Однако остановка начислений не означает лишения пенсии, подчеркивает замминистра. Пенсия просто аккумулируется на счетах ПФУ, ее выплату легко восстановить, если пройти физическую идентификацию.

Как пройти идентификацию в Пенсионном фонде

Министерство значительно расширило инструменты для прохождения идентификации, если человек не может лично прийти в Пенсионный фонд.

Теперь это можно сделать так:

связаться с сотрудником ПФУ по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія.Підпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд.

Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве.

Как начисляют пенсии на временно оккупированных территориях

«Мы провели большую работу, чтобы наши граждане, оказавшиеся на оккупированной территории, могли и дальше получать свои пенсионные выплаты», — сказала Марчак относительно выплат тем, кто находится на временно оккупированных территориях Украины.

По ее словам, «была изменена механика того, каким образом производятся выплаты»

Выплаты через "Укрпочту" переведены на банковские счета, чтобы пенсионер мог воспользоваться любой возможностью получить деньги. Но даже если у человека нет возможности снимать пенсию с карты или получать ее через “Укрпочту”, ее пенсия все равно накапливается в течение трех лет.

«По состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не актуальны. Если станет актуальным, будем решать», – добавила замминистра.

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