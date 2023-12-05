Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. Общество
  2. / В Украине

Когда выплату пенсий могут заблокировать: пенсионерам напомнили о важном нюансе

11:51, 5 декабря 2023
Если не тратить и не снимать деньги со счетов в течение полугода, выплаты могут быть заблокированы.
Когда выплату пенсий могут заблокировать: пенсионерам напомнили о важном нюансе
Фото: informator.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Пенсионерам советуют снимать начисленные выплаты с карты. Причина в том, что если не тратить и не снимать деньги со счетов в течение полугода, то выплаты могут заблокировать. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

«Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий» – заявила она.

По словам Марчак, сейчас ведомство намерено ослабить и упростить этот механизм, чтобы адаптировать его для украинцев, временно проживающих за границей или в прифронтовой зоне.

Действующее законодательство предусматривает, что если полгода не снимают денежные средства с пенсионной карты, то начисление пенсий останавливается.

«Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм», – объяснила Марчак.

Однако остановка начислений не означает лишения пенсии, подчеркивает замминистра. Пенсия просто аккумулируется на счетах ПФУ, ее выплату легко восстановить, если пройти физическую идентификацию.

Как пройти идентификацию в Пенсионном фонде

Министерство значительно расширило инструменты для прохождения идентификации, если человек не может лично прийти в Пенсионный фонд.

Теперь это можно сделать так:

  • связаться с сотрудником ПФУ по видеосвязи;
  • пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с "Дія.Підпис";
  • отправить письмо в Пенсионный фонд.

Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве.

Как начисляют пенсии на временно оккупированных территориях

«Мы провели большую работу, чтобы наши граждане, оказавшиеся на оккупированной территории, могли и дальше получать свои пенсионные выплаты», — сказала Марчак относительно выплат тем, кто находится на временно оккупированных территориях Украины.

По ее словам, «была изменена механика того, каким образом производятся выплаты»

Выплаты через "Укрпочту" переведены на банковские счета, чтобы пенсионер мог воспользоваться любой возможностью получить деньги. Но даже если у человека нет возможности снимать пенсию с карты или получать ее через “Укрпочту”, ее пенсия все равно накапливается в течение трех лет.

«По состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не актуальны. Если станет актуальным, будем решать», – добавила замминистра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області