В Киевской области автобус попал в тройное ДТП: есть пострадавшие, фото

Тройное ДТП произошло на трассе Киев-Ковель.

Фото: полиция Киевской области

В понедельник, 4 декабря, на трассе Киев-Ковель произошла авария с участием фуры, автобуса и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

ДТП произошло в районе 38 км автодороги.

В полиции отметили, что 70-летний водитель Renault с тремя пассажирами в салоне остановился для поворота налево. Следом двигалась фура КамАЗ, 59-летний водитель которой не учел безопасную скорость и дистанцию.

В результате столкновения, легковушку выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с маршрутным автобусом «Рута».

В результате аварии пострадали три пассажирки первого авто - 37, 27 и 26 лет.

Фото: полиция Киевской области

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