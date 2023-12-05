В Киевской области автобус попал в тройное ДТП: есть пострадавшие, фото

В понедельник, 4 декабря, на трассе Киев-Ковель произошла авария с участием фуры, автобуса и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
ДТП произошло в районе 38 км автодороги.
В полиции отметили, что 70-летний водитель Renault с тремя пассажирами в салоне остановился для поворота налево. Следом двигалась фура КамАЗ, 59-летний водитель которой не учел безопасную скорость и дистанцию.
В результате столкновения, легковушку выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с маршрутным автобусом «Рута».
В результате аварии пострадали три пассажирки первого авто - 37, 27 и 26 лет.
Фото: полиция Киевской области
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