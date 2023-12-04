«Нафтогаз» взял под контроль еще один облгаз в Украине

АО «Тернопольгаз» присоединилось к Группе Нафтогаз.

В понедельник, 4 декабря, НАК «Нафтогаз Украины» сообщил об интеграции в свою группу еще одной областной газовой компании – «Тернопольгаз». Об этом говорится в пресс-службе «Группы Нафтогаз».

Таким образом, государственное предприятие взяло под контроль уже все облгазы на западе Украины.

«АО «Тернопольгаз» интегрировано в Группу Нафтогаз! Нашими клиентами стали еще 200 тысяч частных домохозяйств и 3 тысячи юридических лиц», - говорится в сообщении.

В НАК добавили, что личные счета клиентов жителей Тернопольской области, а также тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг – не изменяются.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе считают, что следует переходить на рыночные тарифы на отопление, горячую воду и газ.

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