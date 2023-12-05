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Некоторым переселенцам перестали поступать денежные средства: какие причины

07:59, 5 декабря 2023
Стало известно, в каких случаях переселенцам могут прекратить выплачивать пособие
Некоторым переселенцам перестали поступать денежные средства: какие причины
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В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, в каких случаях переселенцам могут перестать поступать средства в связи с недавним изменением законодательства по выплатам ВПЛ.

Так, с 1 августа 2023 года выплата пособия на жительство продолжается автоматически на один шестимесячный период для ВПЛ:

  • которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных. Перечень таких территорий утвержден Минреинтеграции и периодически обновляется;
  • в которых из-за войны жилье разрушено или непригодно для проживания и которым помощь была назначена ранее.

Для продолжения выплат представителю семьи необходимо подать заявление о назначении ежемесячного пособия на следующий шестимесячный срок в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания либо уполномоченному лицу, определенному исполнительными органами сельских и поселковых советов, либо в ЦНАП. Также продлить помощь можно, воспользовавшись услугой на портале государственных услуг iGov.

Однако выплаты прекращаются, если переселенец:

  • находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально;
  • вернулся в заброшенное место жительства на территориях из перечня Минреинтеграции;
  • отбывает наказание в местах лишения свободы;
  • осужденный за совершение уголовного правонарушения или объявлен в розыск за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирование таких действий; государственную измену или коллаборационизм (по статьям 109, 110, 111 или частям третьей – восьмой статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Учитывается имущественное положение переселенцев

С 1 сентября 2023 года учитывается имущественное положение ВПЛ. Выплата помощи прекращается переселенцам, которые, в частности, с 15 июля 2023 года совершили дорогие покупки, имеют более 100 тыс. грн на банковских счетах, жилье вне зоны боевых действий.

Купили новый транспорт

А именно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа).

Потратили более 100 тысяч гривен

А именно на:

  • недвижимость: земельный участок, квартиру, дом, кроме жилья, полученного или приобретенного за счет бюджетных средств, ценных бумаг и других товаров долгосрочного потребления;
  • единовременную оплату услуг или работ, кроме строительных (если у лица повреждено/уничтожено жилье), медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных;
  • приобретение банковских металлов, безналичной и/или наличной иностранной валюты, кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг (общая сумма).

Есть 100 тысяч гривен или больше

А именно:

  • средства на депозитном банковском счете (общая сумма);
  • облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования (общая сумма).

Обладают жильем на относительно безопасных территориях

А именно имеют в собственности жилье площадью более 13,65 м2 на одного члена семьи, расположенного на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия.

Находятся на полном государственном содержании

Находившиеся и после перемещения находятся на полном государственном содержании в:

  • детском доме;
  • психоневрологическом интернате;
  • дома-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью;
  • специальном доме-интернате системы социальной защиты населения;
  • школе-интернате;
  • учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления.

Если человек впервые обращается за выплатами

С 1 ноября 2023 года помощь назначается на шесть месяцев на семью, впервые обратившуюся за назначением помощи.

Выплачивается пособие ежемесячно одному из членов семьи. Для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности.

Изменяется ли размер помощи

Нет, не меняется. Размер помощи будет так же составлять:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;
  • для других лиц – 2 тыс. грн.

Можно ли обжаловать решение об отказе в продлении выплат на проживание для ВПЛ

Так, решение органа социальной защиты населения может быть обжаловано в Национальную социальную сервисную службу или в судебном порядке.

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