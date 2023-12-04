В Киеве произошел взрыв в частном доме в Подольском районе – есть погибший

По предварительной информации в результате чрезвычайного происшествия погиб владелец жилья.

Источник фото: ГСЧС

В Киеве произошел взрыв в частном доме в Подольском районе столицы. По предварительной информации в результате чрезвычайного происшествия погиб владелец жилья – киевлянин, 1950 года рождения.

Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел сегодня, 4 декабря, около 16.50, на улице Замковецкой.

Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства. После проведения первоочередной проверки будет принято дальнейшее решение о правовой квалификации.

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