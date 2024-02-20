Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

В Офисе Генпрокурора 19 февраля сообщили, что рассмотрение дел, связанных с событиями Майдана 2013-2014 годов, до сих пор проходит в судах слишком медленно.

Как рассказал руководитель Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах в преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Офиса Генпрокурора Алексей Донской, основные причины такого явления следующие:

суды не устанавливают приоритет в рассмотрении дел

сторона защиты нередко злоупотребляет своими процессуальными правами

В итоге, по «делам Майдана» до сих пор мало приговоров в отношении фигурантов событий 2013-2014 годов.

По данным Офиса Генпрокурора, в 2014-2024 годах было уведомлено о подозрении 408 человек, направлены в суд обвинительные акты в отношении 349 человек, а вступили в силу за это время обвинительные приговоры только в отношении 36 человек.

«Всем известно, что в судах сейчас чрезмерная нагрузка на судей. Но, с нашей точки зрения, должны быть приоритеты в рассмотрении дел. То есть, суды сами должны определять, какие дела рассматривать прямо сейчас, а какие несколько позже. Например, если в течение года истекает срок давности, то такое дело должно быть у судьи в приоритете для рассмотрения. Нужны жесткие правила – если дело в «зоне риска», то оно должно назначаться для рассмотрения чаще. Иначе не будет приговоров. Кроме того, есть проблема процессуальных диверсий со стороны адвокатов. Есть случаи, когда защитники регулярно не появляются в судебные заседания, сообщая о том, что у них в этот день рассматривается дело в другом суде, хотя график судебных заседаний согласовывался всеми сторонами заранее», – рассказал Алексей Донской на брифинге для СМИ.

По мнению представителя Офиса Генпрокурора, выходом из ситуации могли бы стать изменения в уголовное процессуальное законодательство, которые, в частности, позволило бы судам рассматривать определенные дела в приоритетном порядке.

Кроме того, Алексей Донской сообщил, что до сих пор остаются не раскрытыми дела об убийстве трех участников Майдана 22 января 2014 года (Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника), а также гибель большого количества участников акций протеста 18 февраля 2014 года.

Напомним, что в феврале 2023 года Алексей Донской тоже сообщал о том, что судам и адвокатам необходимо пересмотреть свое отношение к рассмотрению «дел Майдана».

Так же, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет министров и Министерство юстиции приступили к разработке законопроекта, который не позволит участникам процесса затягивать рассмотрение дел.

Фото: gp.gov.ua

Автор: Вячеслав Хрипун

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