Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

В Офісі Генпрокурора 19 лютого повідомили, що розгляд справ, пов’язаних із подіями Майдану 2013-2014 років, досі відбувається в судах надто повільно.

Як розповів керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генпрокурора Олексій Донський, основні причини такого явища наступні:

суди не визначають пріоритет у розгляді справ

сторона захисту нерідко зловживає своїми процесуальними правами

У підсумку, у «справах Майдану» досі мало вироків щодо фігурантів подій 2013-2014 років.

За даними Офісу Генпрокурора, у 2014-2024 роках було повідомлено про підозру 408 особам, скеровані до суду обвинувальні акти були щодо 349 осіб, а законної сили за цей час набрали обвинувальні вироки лише стосовно 36 осіб.

«Всім відомо, що в судах наразі є надмірне навантаження на суддів. Але, на наш погляд, повинні бути пріоритети у розгляді справ. Тобто, суди самі повинні визначати, які справи розглядати прямо зараз, а які дещо пізніше. Наприклад, якщо протягом року закінчується термін давності, то така справа має бути у судді в пріоритеті для розгляду. Потрібні жорсткі правила – якщо справа в «зоні ризику», то вона повинна призначатися для розгляду частіше. Інакше не буде вироків. Крім того, проблемою є процесуальні диверсії з боку адвокатів. Є випадки, коли захисники регулярно не з’являються в судові засідання, повідомляючи про те, що у них в цей день розглядається справа в іншому суді, хоча графік судових засідань погоджувався усіма сторонами заздалегідь», - розповів Олексій Донський на брифінгу для ЗМІ.

На думку представника Офісу Генпрокурора, виходом із ситуації могли б стати зміни у кримінальне процесуальне законодавство, які, зокрема, дозволили б судам розглядати певні справи у пріоритетному порядку.

Крім того, Олексій Донський повідомив, що досі залишаються не розкритими справи про вбивство трьох учасників Майдану 22 січня 2014 року (Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника), а також загибель чималої кількості учасників акцій протесту 18 лютого 2014 року.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року Олексій Донський теж повідомляв про те, що судам та адвокатам необхідно переглянути своє ставлення до розгляду «справ Майдану».

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет міністрів та Міністерство юстиції розпочали розробку законопроекту, який не дозволить учасникам процесу затягувати розгляд справ.

Фото: gp.gov.ua

Автор: В’ячеслав Хрипун

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