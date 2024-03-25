За непредоставление приоритета в движении машинам скорой медицинской помощи или пожарной службы смогут лишать прав на год

Для водителей, которые пренебрегают ПДД и ставят под угрозу чужие жизни, предусмотрят более суровое наказание, чем штраф в 680 грн.

В последнее время наблюдаются постоянные нарушения участниками дорожного движения Правил дорожного движения в части предпочтительного беспрепятственного проезда машин аварийно-спасательных служб, специализированного санитарного транспорта бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, что не позволяет им оперативно прибыть к месту назначения и вовремя оказать необходимую помощь или устранить опасность, и это, в свою очередь, ставит под угрозу человеческие жизни.

В то же время, штраф за непредоставления приоритета в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет всего 680 грн, что не соответствует возможному ущербу причиненного указанным правонарушением.

С целью напомнить водителям, что они ставят под угрозу чью-либо жизнь народные депутаты Галина Третьякова, Марьяна Безугла и Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали 22 марта законопроект 11111 о внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право.

Так, согласно законодательству нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют в городах - 10 минут, в населенных пунктах за пределами города - 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру оперативно- диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Согласно Программе Кабмина, утвержденной Постановлением Верховной Рады №188-ІХ от 4 октября 2019 года, запланировано усовершенствование системы экстренной медицинской помощи, для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города. Также важно решить вопрос о своевременном прибытии транспортных средств аварийно-спасательных служб, а именно машин пожарной охраны, полиции.

Также следует отметить, что в соответствии с практикой регулирования вопроса предоставления преимущества беспрепятственного проезда специальному транспорту, которая сложилась в США и странах ЕС, усматривается высокий уровень защиты указанных правил.

Так в США в зависимости от штата, штраф за движение мимо школьного автобуса с включенным сигналом составляет от $700 долларов США, а проезд перекрестка на красный свет светофора или разворот в неподходящем месте, что может быть причиной дорожно-транспортного происшествия, в свою очередь. 550 долларов США. Кроме того, усиление ответственности за непредоставления приоритета в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигналами позволит увеличить профилактические действия указанных правонарушений.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за непредоставление приоритета в движении транспортным средствам, имеющим на это право, а именно предлагается дополнение следующими нормами.

Непредоставление приоритета в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, непредоставление маршрутным транспортным средствам, в частности транспортным средствам, задействованным для перевозки групп детей, в том числе нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, - влекут наложение штрафа в размере от 1 700 до 2 550 грн и лишение права управление транспортными средствами сроком от 6 месяцев до одного года.

Такие нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц – влекут наложение штрафа в размере от 3 400 грн до 5 100 грн и лишение права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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