За ненадання переваги у русі машинам швидкої медичної допомоги чи пожежної служби зможуть позбавляти прав на рік

Для водіїв, які нехтують ПДД і ставлять під загрозу чужі життя, передбачать більш сурове покарання, аніж штраф в 680 грн.

Останнім часом спостерігаються постійні порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, і це в свою чергу ставить під загрозу людські життя.

В той же час, наразі штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить всього 680 грн, що не відповідає можливій шкоді завданій зазначеним правопорушенням.

З метою нагадати водіям, що вони ставлять під загрозу чиїсь життя народні депутати Галина Третьякова, Мар’яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк зареєстрували 22 березня законопроект 11111 про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право.

Так, відповідно до законодавства нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять у містах - 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста - 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відповідно до Програми Кабміну, яка затверджена Постановою Верховної Ради №188-ІХ від 4 жовтня 2019 року, заплановано вдосконалення системи екстреної медичної допомоги, для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин поза містом. Так само, важливо вирішити питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.

Також слід зазначити, що відповідно до практики регулювання питання щодо надання переваги безперешкодного проїзду спеціальному транспорту, яка склалася у США та країнах ЄС, вбачається високий рівень захисту зазначених правил.

Так у США в залежності від штату, штраф за рух повз шкільний автобус з увімкненим сигналом складає від $700 доларів США, а проїзд перехрестя на червоне світло світлофора або розворот у невідповідному місці, що може бути причиною дорожньо-транспортної пригоди, у свою чергу складає від 550 доларів США. Крім того, посилення відповідальності за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигналами надасть можливість збільшити профілактичі дії зазначених правопорушень.

Законопроект передбачає внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право, а саме пропонується доповнення наступними нормами.

Ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема транспортним засобам, що задіянні для перевезення груп дітей, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 1 700 до 2 550 грн та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року.

Ці порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 3 400 грн до 5 100 грн та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.