У Києві на вулиці Михайла Бойчука рух транспорту ускладнений в обох напрямках, — поліція

У Патрульній поліції Києва повідомили, що на вулиці Михайла Бойчука у Печерському районі рух транспорту ускладнений в обох напрямках.
«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!» — наголосили патрульні.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 25 березня у Києві пролунали потужні вибухи.
У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі.
За інформацією мера Віталія Кличка, наразі двоє постраждалих. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу - медики госпіталізували.
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Віталій Кличко: Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.
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