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В Киеве на улице Михаила Бойчука движение транспорта затруднено в обоих направлениях, — полиция

11:20, 25 марта 2024
В Печерском районе столицы из-за падения обломков есть разрушение в нежилом трехэтажном здании.
В Киеве на улице Михаила Бойчука движение транспорта затруднено в обоих направлениях, — полиция
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В Патрульной полиции Киева сообщили, что на улице Михаила Бойчука в Печерском районе движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

«Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!» — подчеркнули патрульные.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги 25 марта в Киеве прогремели мощные взрывы.

В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. 

По информации мэра Виталия Кличко, в настоящее время двое пострадавших. Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали.

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Виталий Кличко: Четверо пострадавших в Печерском районе Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

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