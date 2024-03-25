На автобане возле Вюрцбурга столкнулись сразу 40 автомобилей, среди погибших есть ребенок

В результате масштабного ДТП 2 - погибших, еще 27 получили ранения.

Источник фото: sueddeutsche.de

В Германии на автобане вблизи города Вюрцбург произошла масштабная авария, в результате которой погибли два человека, еще 27 получили ранения. Об этом сообщает SZ.

По информации полиции, среди погибших - 52-летняя женщина и двухлетний ребенок, которые погибли на месте происшествия. Среди раненых также есть один ребенок.

Местные власти сообщили, что перед аварией, в течение короткого периода времени, произошло три столкновения на мокром участке дороги.

Первая серия аварий, в которой приняли участие 17 автомобилей, произошла, когда несколько водителей, отвлекшись на автомобиль, который был поврежден и стоял на обочине, врезались друг в друга. В результате этого два человека получили серьезные травмы, а девять других - незначительные повреждения.

Вскоре после этого, в нескольких сотнях метров, другие автомобили врезались в остановившиеся транспортные средства. В результате столкновения три автомобиля загорелись. Во время этого инцидента погибли женщина и маленький ребенок, три человека получили серьезные травмы, а 11 человек - легкие ранения.

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