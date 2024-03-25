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На автобані біля Вюрцбурга зіткнулися одразу 40 автівок, серед загиблих є дитина

14:03, 25 березня 2024
В результаті масштабної ДТП 2 - загиблих, ще 27 отримали поранення.
На автобані біля Вюрцбурга зіткнулися одразу 40 автівок, серед загиблих є дитина
Джерело фото: sueddeutsche.de
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У Німеччині на автобані поблизу міста Вюрцбург сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули двоє осіб, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє SZ.

За інформацією поліції, серед загиблих – 52-річна жінка та дворічна дитина, які загинули на місці події. Серед поранених також є одна дитина.

Місцева влада повідомила, що перед аварією, впродовж короткого періоду часу, сталося три зіткнення на мокрій ділянці дороги.

Перша серія аварій, у якій взяли участь 17 автомобілів, відбулася, коли кілька водіїв, відволікшись на автомобіль, що пошкоджений і стояв на узбіччі, врізалися один в одного. Унаслідок цього двоє людей отримали серйозні травми, а дев'ять інших - незначні ушкодження.

Незабаром після цього, за кілька сотень метрів, інші автомобілі врізалися у транспортні засоби, що зупинилися. В результаті зіткнення три автомобілі загорілися. Під час цього інциденту загинули жінка та маленька дитина, троє людей отримали серйозні травми, а 11 осіб - легкі поранення.

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