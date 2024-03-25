У Криму могли вразити ще один російський корабель, — ВМС

Під час удару по Криму 23 березня міг бути пошкоджений ще один російський корабель - "Іван Хурс". Він може стати третім у списку після пошкодження ВДК "Ямал" та "Азов".

Про це сказав речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

"Я сьогодні тільки зранку підтвердив, що обидва корабля ("Ямал" та "Азов", - ред.) пошкоджено. Зараз так само стоїть питання про пошкодження "Івана Хурса". Ця інформація так само верифікується", - розповів він.

Зазначимо, що "Іван Хурс" - російський середній розвідувальний корабель ближньої, далекої морської та океанської зони. У завдання корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що у Криму Сили оборони уразили великі десантні кораблі рф "Ямал" і "Азов".

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