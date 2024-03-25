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В Крыму могли поразить еще один российский корабль — ВМС

11:55, 25 марта 2024
Корабль «Иван Хурс» мог быть поврежден при ударе в Крыму 23 марта.
В Крыму могли поразить еще один российский корабль — ВМС
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При ударе по Крыму 23 марта мог быть поврежден еще один российский корабль – "Иван Хурс". Он может стать третьим в списке после повреждения БДК "Ямал" и "Азов".

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

"Я сегодня только утром подтвердил, что оба корабля ("Ямал" и "Азов", - ред.) повреждены. Сейчас так же стоит вопрос о повреждении "Ивана Хурса". Эта информация также верифицируется", - рассказал он.

Отметим, что "Иван Хурс" – российский средний разведывательный корабль ближней, далекой морской и океанской зоны. В задачи корабля входит обеспечение связи и управление флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.

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