У гражданина Польши принудительно изъяли автомобиль на оборонные нужды Украины – Верховный Суд решил, что он имеет право на компенсацию

Таможня сначала изъяла у гражданина Польши авто из-за нарушения таможенных правил, затем суды установили, что в его действиях нет нарушения, однако его авто уже передали на нужды обороны и не вернули – что решил Верховный Суд.

Гражданин иностранного государства, имущество которого подлежало возврату ему на основании решения национального суда, однако было принудительно отчуждено на цели обороны в условиях военного положения, имеет право на денежную компенсацию стоимости такого имущества.

Но требования иностранца о признании противоправными действий органов власти по принудительному отчуждению его имущества в условиях военного положения являются неэффективным способом защиты прав.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 11 декабря 2024 года по делу № 461/433/23 по иску гражданина Польши, у которого забрали авто на оборонные нужды, ко Львовскому районному ТЦК, Львовской таможне, Львовской районной военной администрации о признании противоправными действий, признании противоправными и отмене решений, возмещении материального и морального вреда.

Обстоятельства дела

Суды установили, что истцом является гражданин Республики Польша, его автомобиль был изъят национальными органами власти 26 августа 2021 года. Постановлением районного суда, оставленным в силе определением апелляционного суда, производство по делу о привлечении гражданина Республики Польши к административной ответственности по ч. 6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Суды решили, что таможня должна изъятый согласно протоколу о нарушении таможенных правил автомобиль марки Opel Vivaro, и свидетельство о регистрации возвратить гражданину Республики Польши или уполномоченному им лицу.

Однако затем в ответ на адвокатский запрос Львовская таможня сообщила, что в связи с введением в Украине режима военного положения для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны проведено принудительное отчуждение (изъятие) имущества, а именно отчуждено транспортное средство.

Решением районного суда, оставленным в силе определением апелляционного суда, иск удовлетворенно частично.

Решение судов мотивировано тем, что правовой статус иностранцев, которые находятся на территории Украины во время действия военного положения, не определяется в соответствии с Законом «О правовом режиме военного положения», а потому иностранцы, в отличие от граждан Украины, не несут обязанности принудительного отчуждения принадлежащего им на праве собственности имущества во время действия в Украине правового режима.

Истец, как иностранный гражданин, не может быть субъектом выполнения военно-транспортного долга.

При оценке размера причиненного истцу вреда суд принял во внимание предоставленные истцом доказательства рыночной стоимости автомобиля, ответчик предоставленные истцом доказательства не опроверг.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд частично согласился с выводами судов, отметив следующее.

По состоянию на момент принудительного отчуждения автомобиля истца на территории Украины действовал (и продолжает действовать) особый правовой режим, а именно правовой режим военного положения, в связи с которым вводятся в действие специальные законодательные нормы, предусматривающие возможность принудительного отчуждения имущества физических и юридических лиц (без исключения) на основании Закона Украины о правовом режиме военного или чрезвычайного положения в целях обороны, отпора агрессору, защиты населения.

По состоянию на момент принятия решения о принудительном отчуждении спорного транспортного средства, он находился на территории Украины вне воли его владельца и при отсутствии правомерного принуждения.

В то же время компетенция органов государственной власти по общему правилу не может распространяться на иностранных граждан, находящихся вне территории Украины, а также на их имущество, которое находится за пределами Украины.

Верховный Суд считает, что суды предыдущих инстанций пришли в целом к ​​правильным выводам о возмещении в пользу иностранца стоимости имущества.

Несогласие Львовской таможни, которая в зоне своей деятельности непосредственно осуществляет таможенное дело, обеспечивает выполнение задач, возложенных на таможенные органы, с необходимостью возмещения стоимости автомобиля, подлежащего возвращению иностранцу на основании судебного решения, не является основанием для отмены судебных решений предыдущих инстанций в части взыскания такого возмещения.

Однако требования о признании противоправными и отмены действий и решений органов государственной власти относительно принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения является ненадлежащим, в частности неэффективным, способом защиты прав и интересов истца в спорных правоотношениях. Надлежащим способом защиты нарушенного права истца является возмещение стоимости имущества.

Учитывая изложенное, Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в части признания действий неправомерными, а в части возмещения стоимости автомобиля, взыскания морального вреда, распределения судебных издержек решения первой инстанции, с учетом внесенных апелляционным судом изменений, изменил, изложив их мотивировочные части в редакции этого постановления.

Автор: Наталя Мамченко

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