Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

08:20, 14 февраля 2025
Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.
Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением №148 утвердил Положение об интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу – системе «Аркан».

Владельцем и распорядителем «Аркан» является государство в лице Администрации Госпогранслужбы.

Система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния, осуществления своевременного обмена информацией между субъектами системы «Аркан» при реализации ими государственной политики в сфере охраны государственной границы, миграции, предотвращения правонарушений, защиты прав и свобод человека и т.д.

Основными задачами системы «Аркан» являются:

  • обеспечение обработки информации между субъектами системы Аркан в режиме реального времени;
  • осуществление между субъектами системы «Аркан» электронного информационного обмена с использованием квалифицированной электронной подписи или печати с целью оперативного выполнения задач, возложенных на них законодательством, в частности, в интересах национальной безопасности и экономического благосостояния;
  • предоставление уполномоченными государственными органами в установленном законодательством порядке поручений Госпогранслужбе в отношении лиц, пересекающих государственную границу.

Функциями системы «Аркан» являются:

  • обеспечение обмена между субъектами системы «Аркан» информацией о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу, а также другими электронными информационными ресурсами, необходимыми для выполнения субъектами такой системы их полномочий, определенных законодательством;
  • обеспечение обработки в режиме реального времени запросов/ответов к информационным ресурсам субъектов системы «Аркан», передаваемых с использованием веб-приложения защищенными каналами национальной системы конфиденциальной связи или через Интернет с использованием средств криптографической защиты информации или другими защищенными каналами связи;
  • осуществление удаленного доступа к информационным ресурсам субъектов системы «Аркан» посредством прикладного программного интерфейса (АРІ);
  • обеспечение резервного копирования, хранения и защиты информации, содержащейся в системе «Аркан» и т.п.

Субъекты системы «Аркан» могут обеспечивать доступ подчиненным подразделениям к информации, которая может быть передана средствами системы «Аркан», круглосуточно защищенными каналами связи с использованием механизмов криптографической защиты информации с возможностью просмотра, поиска информации с использованием распространенных веб-обозревателей и веб-редакторов.

Сроки хранения информации в системе «Аркан» определяются субъектами системы «Аркан» согласно требованиям законодательства. Информация автоматически уничтожается по истечении сроков ее хранения, если иное не предусмотрено законодательством.

Ниже приводим положение.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.

Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.

Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.

Выборы председателя Высшего совета правосудия состоятся 20 февраля

Это будет уже вторая попытка избрать руководителя главного органа судейского управления.

В Европе серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия пока сигналов от США относительно места Европы за столом переговоров – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с Дональдом Трампом, министром финансов США Скоттом Бессентом и о беспокойстве европейских партнеров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва