Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.

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Кабмин постановлением №148 утвердил Положение об интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу – системе «Аркан».

Владельцем и распорядителем «Аркан» является государство в лице Администрации Госпогранслужбы.

Система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния, осуществления своевременного обмена информацией между субъектами системы «Аркан» при реализации ими государственной политики в сфере охраны государственной границы, миграции, предотвращения правонарушений, защиты прав и свобод человека и т.д.

Основными задачами системы «Аркан» являются:

обеспечение обработки информации между субъектами системы Аркан в режиме реального времени;

осуществление между субъектами системы «Аркан» электронного информационного обмена с использованием квалифицированной электронной подписи или печати с целью оперативного выполнения задач, возложенных на них законодательством, в частности, в интересах национальной безопасности и экономического благосостояния;

предоставление уполномоченными государственными органами в установленном законодательством порядке поручений Госпогранслужбе в отношении лиц, пересекающих государственную границу.

Функциями системы «Аркан» являются:

обеспечение обмена между субъектами системы «Аркан» информацией о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу, а также другими электронными информационными ресурсами, необходимыми для выполнения субъектами такой системы их полномочий, определенных законодательством;

обеспечение обработки в режиме реального времени запросов/ответов к информационным ресурсам субъектов системы «Аркан», передаваемых с использованием веб-приложения защищенными каналами национальной системы конфиденциальной связи или через Интернет с использованием средств криптографической защиты информации или другими защищенными каналами связи;

осуществление удаленного доступа к информационным ресурсам субъектов системы «Аркан» посредством прикладного программного интерфейса (АРІ);

обеспечение резервного копирования, хранения и защиты информации, содержащейся в системе «Аркан» и т.п.

Субъекты системы «Аркан» могут обеспечивать доступ подчиненным подразделениям к информации, которая может быть передана средствами системы «Аркан», круглосуточно защищенными каналами связи с использованием механизмов криптографической защиты информации с возможностью просмотра, поиска информации с использованием распространенных веб-обозревателей и веб-редакторов.

Сроки хранения информации в системе «Аркан» определяются субъектами системы «Аркан» согласно требованиям законодательства. Информация автоматически уничтожается по истечении сроков ее хранения, если иное не предусмотрено законодательством.

Ниже приводим положение.

Автор: Наталя Мамченко

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