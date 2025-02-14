Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон

Як зазначено у постанові, система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки.

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Кабмін постановою №148 затвердив Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-комунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон — систему «Аркан».

Власником і розпорядником «Аркан» є держава в особі Адміністрації Держприкордонслужби.

Система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, здійснення своєчасного обміну інформацією між суб’єктами системи «Аркан» під час реалізації ними державної політики у сфері охорони державного кордону, міграції, запобігання правопорушенням, захисту прав і свобод людини тощо.

Основними завданнями системи «Аркан» є:

забезпечення обробки інформації між суб’єктами системи «Аркан» в режимі реального часу;

здійснення між суб’єктами системи «Аркан» електронного інформаційного обміну з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки з метою оперативного виконання завдань, покладених на них законодавством, зокрема в інтересах національної безпеки та економічного добробуту;

надання уповноваженими державними органами в установленому законодавством порядку доручень Держприкордонслужбі щодо осіб, які перетинають державний кордон.

Функціями системи «Аркан» є:

забезпечення обміну між суб’єктами системи «Аркан» інформацією щодо осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, а також іншими електронними інформаційними ресурсами, необхідними для виконання суб’єктами такої системи їх повноважень, визначених законодавством;

забезпечення обробки у режимі реального часу запитів/відповідей до інформаційних ресурсів суб’єктів системи «Аркан», що передаються з використанням веб-додатка захищеними каналами національної системи конфіденційного зв’язку або через Інтернет з використанням засобів криптографічного захисту інформації чи іншими захищеними каналами зв’язку;

здійснення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів суб’єктів системи «Аркан» за допомогою прикладного програмного інтерфейсу (АРІ);

забезпечення резервного копіювання, зберігання та захисту інформації, що міститься в системі «Аркан» тощо.

Суб’єкти системи «Аркан» можуть забезпечувати доступ підпорядкованим підрозділам до інформації, яка може бути передана засобами системи «Аркан», цілодобово захищеними каналами зв’язку з використанням механізмів криптографічного захисту інформації з можливістю перегляду, пошуку інформації з використанням поширених веб-оглядачів та веб-редакторів.

Строки зберігання інформації в системі «Аркан» визначаються суб’єктами системи «Аркан» згідно з вимогами законодавства. Інформація автоматично знищується після завершення строків її зберігання, якщо інше не передбачено законодавством.

Нижче наводимо положення.

Автор: Наталя Мамченко

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