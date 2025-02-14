Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон

08:20, 14 лютого 2025
Як зазначено у постанові, система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки.
Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін постановою №148 затвердив Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-комунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон — систему «Аркан».

Власником і розпорядником «Аркан» є держава в особі Адміністрації Держприкордонслужби.

Система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, здійснення своєчасного обміну інформацією між суб’єктами системи «Аркан» під час реалізації ними державної політики у сфері охорони державного кордону, міграції, запобігання правопорушенням, захисту прав і свобод людини тощо.

Основними завданнями системи «Аркан» є:

  • забезпечення обробки інформації між суб’єктами системи «Аркан» в режимі реального часу;
  • здійснення між суб’єктами системи «Аркан» електронного інформаційного обміну з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки з метою оперативного виконання завдань, покладених на них законодавством, зокрема в інтересах національної безпеки та економічного добробуту;
  • надання уповноваженими державними органами в установленому законодавством порядку доручень Держприкордонслужбі щодо осіб, які перетинають державний кордон.

Функціями системи «Аркан» є:

  • забезпечення обміну між суб’єктами системи «Аркан» інформацією щодо осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, а також іншими електронними інформаційними ресурсами, необхідними для виконання суб’єктами такої системи їх повноважень, визначених законодавством;
  • забезпечення обробки у режимі реального часу запитів/відповідей до інформаційних ресурсів суб’єктів системи «Аркан», що передаються з використанням веб-додатка захищеними каналами національної системи конфіденційного зв’язку або через Інтернет з використанням засобів криптографічного захисту інформації чи іншими захищеними каналами зв’язку;
  • здійснення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів суб’єктів системи «Аркан» за допомогою прикладного програмного інтерфейсу (АРІ);
  • забезпечення резервного копіювання, зберігання та захисту інформації, що міститься в системі «Аркан» тощо.

Суб’єкти системи «Аркан» можуть забезпечувати доступ підпорядкованим підрозділам до інформації, яка може бути передана засобами системи «Аркан», цілодобово захищеними каналами зв’язку з використанням  механізмів  криптографічного  захисту  інформації  з можливістю перегляду, пошуку інформації з використанням поширених веб-оглядачів та веб-редакторів.

Строки зберігання інформації в системі «Аркан» визначаються суб’єктами системи «Аркан» згідно з вимогами законодавства. Інформація автоматично знищується після завершення строків її зберігання, якщо інше не передбачено законодавством.

Нижче наводимо положення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон

Як зазначено у постанові, система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки.

Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Вибори голови Вищої ради правосуддя відбудуться 20 лютого

Це буде вже друга спроба обрати керівника головного органу суддівського врядування.

В Європі серйозне занепокоєння стосовно відсутності поки що сигналів від США щодо місця Європи за столом перемовин – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про деталі розмови з Дональдом Трампом, міністром фінансів США Скоттом Бессентом та про занепокоєння європейських партнерів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва