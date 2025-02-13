Аеропорт Одеси зможе відновити роботу через 114 днів після припинення бойових дій

За словами гендиректора летовища, найімовірніше, аеропорт Одеси відкриється третім, після Києва і Львова.

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Міжнародний аеропорт Одеса зможе відновити роботу через 114 днів після припинення бойових дій. Про це заявив гендиректор летовища Володимир Семенченко, передає «Думська».

За його словами, адміністрація аеропорту розробила детальний план ліквідації наслідків ворожих прильотів і визначила терміни відновлення інфраструктури.

Семенченко вказав, що, найімовірніше, аеропорт Одеси відкриється третім, після Києва і Львова.

«У нас є фахівці, які підтримують аеродромне обладнання в робочому стані, але для нормальної роботи аеропорту в нас зараз недостатньо людей. Треба повернути колишніх працівників і оновити тренінги з персоналу», — підкреслив він.

На його думку, ще один фактор, який перешкоджає оперативному відновленню роботи — стан інструментальних систем посадки.

«Усім українським аеропортам треба буде провести перевірку наземних систем навігації — це калібрування приладів, точність заходу на посадку тощо. Це займе щонайменше місяць незалежно від того, чи готовий сьогодні аеропорт з точки зору наявності персоналу», — зазначив директор летовища.

Раніше повідомлялося, що аеропорт «Бориспіль» провів переговори з лоукостером Wizz Air щодо відновлення рейсів.

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